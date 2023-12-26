Отстранившим Трампа от праймериз судьям поступают угрозы

Фото: Delcia Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа начали угрожать в социальных сетях представителям верховного суда Колорадо, который на прошлой неделе запретил политику участвовать на территории штата в праймериз Республиканской партии, сообщает онлайн-издание Axios. ФБР уже начало расследование по этому делу.

Вердикт суда, который Трамп собирается обжаловать, спровоцировал в социальных сетях всплеск агрессии. Множество обращений поступило судьям, которые отказали Трампу в праймериз из-за его причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года.

До этого еще 16 американских штатов подали иски с требованием не допустить Трампа к участию в выборах главы государства, как это было сделано в штате Колорадо. Противники экс-лидера США ссылаются на 14-ю поправку к Конституции США, запрещающую участвовать в выборах при организации мятежей.

Сам Трамп уверен, что мятежником не является, а вот действующий глава государства Джо Байден, по его мнению, именно что мятежник. Так он ответил на утверждение Байдена, который возложил на республиканца ответственность за штурм конгресса. После этого Трамп подчеркнул, что жаждет дебатировать с действующим главой американского государства в рамках предвыборной кампании, и предложил дебаты в десять раундов.