Отставной полковник обвинил США в бедственном положении ВСУ Макгрегор: политика США спровоцировала бедственное положение Украины и ВСУ

Фото: МО Украины

Бедственное положение Украины и национальной армии стало следствием политики Вашингтона по затягиванию конфликта, выразил мнение отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X. По его словам, украинцы фактически «живут в аду» по вине Белого дома.

Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона, — написал экс-военный.

Отказ киевских властей от дипломатического урегулирования противостояния с Россией под давлением США привел к демографическому кризису в стране и разрухе в армии, указал Макгрегор. Линия фронта при этом «тает» перед лицом российского натиска, заключил он.

Ранее отставной полковник обеспокоился после заявления президента Украины Владимира Зеленского, подтвердившего, что глава Белого дома Джо Байден разрешил Киеву наносить удары американским оружием по территории РФ. Бывший советник Пентагона задался вопросом, что же будет дальше.

До этого Макгрегор допустил, что на месте Украины может появиться другое государство, если конфликт с Россией продолжится. По его словам, новая страна может даже получить новое название. Если Запад продолжит упираться и отвергать конструктивные переговоры с Москвой, она будет вынуждена разгромить украинскую армию, рассудил аналитик.