Офицер ВМС США раскрыл план Вашингтона по конфликту на Украине Офицер ВМС США Табах: Вашингтон подтолкнет Киев к переговорам в 2024 году

Фото: МО Украины

Правительство США намерено вынудить Украину пойти на переговоры с Россией, так как Вашингтону невыгодна победа Киева, заявил отставной капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах. В интервью YouTube-каналу Politeka он заявил, что власти страны не скрывали своих истинных намерений. Офицер напомнил, что Вашингтон старался обеспечить независимость Украины, однако не обещал вернуть ей потерянные в ходе конфликта территории.

Администрация Байдена ни разу не сказала, что их цель — победа Украины, ни разу. Они говорили, что их цель — чтобы Украина была независимая, но никогда не сказали «победа», никогда не сказали «вернуть все свои территории», — заявил Табах.

Капитан первого ранга также отметил, что у Украины могут сложиться проблемы на дипломатическом фронте, так как заявления украинских дипломатов вызвали недовольство у властей стран Евросоюза. В частности, Киев испортил отношения с Израилем, Польшей, Венгрией и Германией. По мнению Табаха, Вашингтон усадит Киев за стол переговоров в конце 2024 года. Он призвал украинцев быть морально готовыми к поражению и задуматься об опыте Южного Вьетнама и Афганистана.

Поверьте мне, иногда вас не спросят. Вы проиграете, и все. Никто не хочет сдаваться, никто не хочет проигрывать. Но пришел момент, где у них не было выбора, — подытожил отставной офицер.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис ранее заявил, что Вашингтон рано или поздно предоставит финансовую помощь Украине, однако это не поможет ей победить. По его словам, выделяемых США средств будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию на фронте.