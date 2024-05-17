Отставной офицер США предрек судьбу F-16 в зоне СВО Экс-разведчик Риттер назвал поставки F-16 Киеву политической акцией

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F-16

Позиция российского МИД по передаче Украине американских истребителей F-16 — политическая акция, цель которой — дать понять НАТО, что такие поставки являются шагом в сторону дестабилизации обстановки, заявил РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер. Он считает, что ВС России начнут уничтожать F-16 в первый же день их появления в зоне спецоперации. По его мнению, это будет сигналом для ВСУ о том, что «волшебного оружия» не существует.

Я думаю, что это такая политическая акция, цель которой — привлечь внимание НАТО, что то, что они делают, является провокационным, потенциально дестабилизирующим обстановку, — сказал военный аналитик.

В российском МИД заявляли, что Москва намерена воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия вне зависимости от их модификации.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Киеве писало, что Украина рассчитывает получить первые F-16 в июне-июле текущего года. При этом он не уточнил, какая именно страна передаст истребители украинским властям. Известно, что поставить Киеву эти истребители обязались Дания, Нидерланды, Норвегия и Бельгия.

До этого командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщал, что Украина получила от Чехии первый тренажер истребителя F-16. Устройство предназначено для подготовки украинских летчиков.