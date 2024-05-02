Отсидевший три срока уголовник стал судьей Житель США Джонсон стал окружным судьей после трех сроков в тюрьме

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Житель штата Пенсильвания в США Ханиф Джонсон стал судьей округа Дофин по результатам выборов, сообщает издание Daily Mail. Отмечается, что до своего избрания Джонсон трижды попадал на скамью подсудимых. Его признавали виновным в нападении на человека, в заговоре, а также в издевательстве. После освобождения из тюрьмы он решил изменить свою жизнь и запустил избирательную кампанию, выдвинув свою кандидатуру на пост судьи. Он сумел набрать 73% голосов.

Мужчина вспоминает, что у него было тяжелое детство, так как члены его семьи употребляли наркотики. Однако он решил попробовать себя в спорте и начал заниматься легкой атлетикой, что изменило его взгляды на жизнь и позволило избежать участи родителей.

В 2012 году Джонсона пытались привлечь к ответственности по делу о «дедовщине» по отношению к членам студенческого братства OPP Пенсильванского государственного университета. Он провел две недели в следственном изоляторе и впоследствии был признан невиновным. Несмотря на оправдательный вердикт, он испытывал трудности с работой и не мог устроиться даже таксистом. В конечном счете он решил баллотироваться на пост окружного судьи. Джонсон признается, что его не воспринимали всерьез. Он лично общался с избирателями и многие из них закрывали перед ним дверь. Однако позднее они прониклись к нему уважением и доверием. В 2017 году его избрали на пост судьи в первый раз.

Джонсон считает, что его избрали от части благодаря тому, что он знает жителей района, в котором работает. Он отмечает, что пытается облегчить участь людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию. В частности он смягчает вердикт матерям-одиночкам, которые не могут выплатить штраф за парковку. В 2023 году его переизбрали. Мужчина набрал 96,25% голосов.

Как сообщалось ранее, американский судья Хуан Мерчан пригрозил бывшему президенту США Дональду Трампу тюремным заключением. Экс-главу государства обвиняют в нарушении постановления о неразглашении по делу о выплатах актрисе Сторми Дэниелс.