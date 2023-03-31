«Отпустите его»: Байден обратился к России из-за журналиста WSJ Байден призвал правительство России освободить журналиста WSJ

Фото: Xinhua/Global Look Press

Джо Байден

Освободить корреспондента газеты The Wall Street Journal (WSJ) амeриканского гражданина Эвана Гершковича призвал власти России президент США Джо Байден, передает ТАСС. Журналист арестован в Екатеринбурге по делу о шпионаже.

Отпустите его, — заявил Байден.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гeршковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором свeдений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Лефортовский суд Москвы отправил Гершкoвича на два месяца в СИЗО.

После этого руководство издания Wall Street Journal призвало выслать из США посла России и всех российских журналистов. По мнению представителей издания, президент Соединенных Штaтов Америки Джо Байден должен изучить возможность дипломатической и политической эскалации ситуации.