Отец убитого пехотинца США пытался сорвать выступление Байдена в конгрессе

Фото: Alex Brandon - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Отец погибшего морского пехотинца США Стива Никуи попытался сорвать выступление президента Джо Байдена в конгрессе, сообщает издание New York Times. По его информации, мужчина выкрикивал: «Ворота Эбби!», имея в виду место, где его сын и еще 12 военнослужащих были убиты перед уходом США из Афганистана. Мужчина был задержан полицией.

По данным полиции Капитолия, Стив Никуи, отец американского морского пехотинца, который был убит в 2021 году во время эвакуации американских войск из Афганистана, был задержан и обвинен в правонарушении за то, что прервал президента Байдена во время его обращения к нации, — говорится в публикации.

Издание уточнило, что американский президент лишь ненадолго прервал свою речь. Во время выступления Байдена подобные выкрики от разных гостей повторялись неоднократно. Задержанному мужчине теперь грозит штраф в размере $50.

Ранее экс-глава государства Дональд Трамп заявил, что ежегодное обращение президента США Джо Байдена к конгрессу «О положении страны» является позором для всей Америки. Политик не исключил, что это могла быть «самая гневная и лишенная сострадания» речь за всю историю США.