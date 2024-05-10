Отец сдал полиции сына, который осквернил памятник солдатам NYP: в США отец сдал сына-подростка в полицию за осквернение памятника

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В Нью-Йорке полиция арестовала 16-летнего подростка, который осквернил памятник солдатам Первой мировой войны на пропалестинской акции, сообщает New York Post. В полицию с доносом обратился отец ребенка.

По предварительным данным, подросток и другие участники акции писали на мемориале слова «Газа» и «Свободная Палестина», клеили антиизраильские наклейки и сжигали американский флаг. Подозреваемому предъявили обвинения в причинении ущерба и нанесении граффити. Оказалось, что он регулярно участвовал в антиизраильских митингах.

Ранее неизвестные осквернили братскую могилу участников группы Дятлова на Михайловском кладбище в Екатеринбурге. Вандалы сорвали портрет туриста и учителя физкультуры Семена Золотарева, а также обезобразили его лицо на фотографии.

Также сообщалось, что в Стерлитамаке двое несовершеннолетних справили малую нужду на Вечный огонь. Осквернение памятника попало в поле зрения камеры наблюдения. Помочившись на мемориал, школьники скрылись на велосипедах.

До этого подростки сожгли цветы у Вечного огня в станице Васюринской в Краснодарском крае. Прокуратура организовала проверку по факту осквернения памятника ВОВ.