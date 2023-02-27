«Отдайте ему все ваши деньги»: сын Трампа высмеял Зеленского Дональд Трамп-младший назвал Зеленского лидером «движения психоза»

Сын бывшего президента США, предприниматель Дональд Трамп — младший в очередной раз высказался о президенте Украины Владимире Зеленском в насмешливой форме. Он в Twitter назвал главу государства лидером «движения психоза».

По словам Трампа — младшего, Зеленский возглавил новую религию «левых». Сначала им был, считает сын экс-президента, иммунолог и инфекционист, отвечавший в США за борьбу с коронавирусом, Энтони Фаучи. Затем его сменила шведская экологическая активистка Грета Тунберг. Теперь ей на смену пришел Зеленский, указал предприниматель.

Отдайте ему с концами все ваши деньги — и неважно, сколько или зачем... Боги сказали свое слово! — написал сын Трампа.

Его сообщение быстро набрало более 1,5 млн просмотров.

Ранее Дональд Трамп — младший заявил, что губернатору Огайо нужно выступать в маске с лицом Владимира Зеленского, чтобы выпросить помощь от американского правительства на ликвидацию техногенной катастрофы. Он опубликовал в соцсети шуточную картинку об этом.