СМИ узнали, кто готовил отчет о падении ракеты КНДР в Харькове ТАСС: отчет о падении ракеты КНДР в Харькове готовили непрофильные эксперты

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press/Global Look Press

Отчет, в котором утверждается, что 2 января в Харькове были найдены обломки северокорейской ракеты «Хвасон-11», нельзя считать экспертным, заявил ТАСС дипломатический источник в ООН. Он был подготовлен непрофильными специалистами, уточнил собеседник агентства.

Это три эксперта — по финансам, общим проблемам и ядерной программе. Такой формы, как доклад отдельных экспертов, не существует, — сказал инсайдер.

Об этом 32-страничном отчете со ссылкой на источники сообщило Reuters. По данным агентства, в начале апреля на месте побывали три наблюдателя, которые осмотрели обломки. Они не смогли самостоятельно определить, кем была изготовлена ракета.

Единственной реакцией на возможное применение Россией баллистических ракет из КНДР в зоне специальной военной операции может быть «покерфейс», заявлял военный корреспондент Александр Коц. По его словам, он не понимает разыгравшегося по этому поводу ажиотажа в западных СМИ и реакции некоторых россиян. Применяются все необходимые силы и средства согласно плану специальной военной операции, добавил он.

Координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее рассказал, что РФ использовала полученные от КНДР ракеты для ударов по украинской территории. При этом он не предоставил никаких доказательств своим словам. По его информации, Москва якобы использовала эти ракеты для атак по объектам на Украине.