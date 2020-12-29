Отбывающий срок в американской тюрьме Виктор Бут тяжело заболел

https://static.news.ru/photo/a809e3e0-4abb-11eb-b773-fa163e074e61_660.jpg Виктор Бут Фото: ТАСС

Отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме россиянин Виктор Бут столкнулся с целым рядом серьёзных проблем со здоровьем. Тюремные медики при этом практически не оказывают ему помощи, уверяет жена Бута.

Алла Бут написала в Facebook, что муж позвонил ей 29 декабря и пожаловался на ухудшение самочувствия. Он сообщил, что уже пятый день у него держится жар около 39 градусов.

Воспалились два верхних зуба, воспаление перешло в гайморову пазуху, начались выделения из носа зелёно-жёлтые. Заложено ухо. Я не врач, но понятно, что воспаление пошло вверх и без антибиотиков, в лучшем случае, не обойтись, — отметила женщина.

Алла заявила, что её супругу в тюрьме в качестве лечения предлагают только парацетамол. Она выразила опасение, что воспаление может развиться и привести к печальным последствиям. По её словам, посольство РФ в Вашингтоне 30 декабря направило ноту в Госдепартамент с призывом оказать помощь Буту.

Виктор Бут был арестован в Таиланде в 2008 году. В 2010 году бизнесмена доставили в США, где суд присяжных признал его виновным в намерении продать оружие колумбийской группировке. Россиянин отрицает вину. По его словам, он позволил себе откровенно высказаться об отношении к политике США в Южной Америке в неподходящей компании, что и стало основанием для его ареста. В 2012 году он был осуждён на 25 лет тюремного заключения.

Ранее Бут предсказывал гражданскую войну в США после президентских выборов, передавал NEWS.ru.