«От зарплаты до зарплаты»: телеканал CNBC про жизнь 60% американцев CNBC: более 60% американцев живут от зарплаты до зарплаты

Фото: Thomas Cordy / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Более половины американцев (60%) в июне жили от зарплаты до зарплаты, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на отчёт финансовой компании LendingClub. Отмечается, что это почти 157 миллионов взрослых жителей США. Для сравнения авторы материала приводят данные за май, когда в аналогичной ситуации оказались 58% американцев.

По состоянию на июнь 61% американцев — примерно 157 миллионов взрослых — жили от зарплаты до зарплаты. Это по сравнению с 58%, которые сообщили, что живут от зарплаты до зарплаты в мае, — сказано в публикации.

Журналисты указали на то, что 36% от числа этих людей зарабатывают более 200 тысяч долларов в год. Из этого следует, что в даже состоятельные жители Штатов «изо всех сил стараются, чтобы свести концы с концами», заключил автор статьи.

В Нидерландах местные жители начали массово закупаться дровами из-за роста цен на газ. Однако и они могут скоро стать дефицитным товаром. Прогнозируется, что к концу лета в стране может полностью закончиться древесина. При этом цена на неё выросла: в сравнении с 2021 годом она подорожала на €50. 31 июля стало известно, что среднемесячная расчётная цена на газ на европейской бирже подскочила почти на 50%.