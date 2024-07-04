От рэпера P. Diddy требуют $50 млрд за принуждение к сексу Бывшая порнозвезда обвинила рэпера P. Diddy в принуждении к сексу

Фото: IMAGO/imageSPACE/Global Look Press

P. Diddy (настоящее имя музыканта Шон Комбс)

Бывшая порнозвезда Адрия Инглиш обвинила рэпера P. Diddy (настоящее имя музыканта Шон Комбс) в принуждении к сексу на вечеринках в Хэмптоне, сообщает RT на русском. Истица требует через суд $50 млрд.

Инглиш утверждает, что ее «готовили» к роли жертвы секс-торговли и требовали от нее предложенные гостями алкоголь и наркотики, а позже вступать с ними в интимную близость. По словам девушки, она провела в секс-рабстве несколько лет с 2004 по 2009 год, после чего сбежала в Калифорнию. Инглиш настаивает, что после побега, P. Diddy разрушил ее карьеру.

Адвокат рэпера назвал обвинения ложными. Ранее бывшая девушка Комбса и еще несколько человек обвинили его в насилии и причастности к торговле людьми. В домах репера в Майами и Лос-Анджелесе проходили обыски.

В марте сообщалось, что P.Diddy впервые появился на публике после обысков, которые прошли в его домах в Лос-Анджелесе и Майами в рамках расследования дела о торговле людьми. Музыкального магната заметили на видео, которое выложил в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) лайф-коуч Уэс Уотсон.

Позже экс-помощница Канье Уэста Лорен Пишиотта подала судебный иск против рэпера, обвинив его в сексуальных домогательствах, нарушении контракта, незаконном увольнении и создании «враждебной рабочей среды». По ее словам, Уэст отправлял вульгарные видео и текстовые сообщения с обилием нецензурной лексики, в которых склонял ее к сексу.