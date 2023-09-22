«От Харькова до Одессы»: в США предположили, какую часть Украины займет РФ Американский журналист Хинкл: Россия займет всю Украину

Фото: МО РФ

Боевая работа экипажей танков Т-72Б3М

Россия сможет присоединить территории от Харькова до Одессы, заявил американский журналист Джексон Хинкл в интервью RT. По его словам, это будет меньшее из того, чем может закончиться украинский конфликт.

Журналист выразил надежду, что Россия и ее президент Владимир Путин займут Украину «до последнего квадратного дюйма».

Надеюсь, они всю ее возьмут и действительно освободят от нацистов и всего, что там происходит. Думаю, что Польша, возможно, двинется на территорию Западной Украины — с разрешения Соединенных Штатов, — подчеркнул Хинкл.

Он считает, что для украинцев стало бы благом присоединение «всей территории Украины» к России.

Хинкл ранее говорил, что президента Украины Владимира Зеленского ждет жестокий финал. По его словам, с ним может произойти то же самое, что и с другими агентами влияния США, такими как Саддам Хусейн или Усама бен Ладен.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки вернуть утраченные из-за продвижения российских сил позиции у населенного пункта Новоселовское в Донбассе. По его словам, противник предпринимает активные действия на Купянском направлении. Кроме того, по словам Марочко, противник малыми группами пытается зайти во фланги.