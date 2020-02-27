https://static.news.ru/photo/e1b7ee14-59f5-11ea-9d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Дипломаты посольства России в Соединённых Штатах потребовали от американской стороны прекратить издевательства над отбывающим наказание в тюрьме лётчиком Константином Ярошенко. Сам осуждённый, состояние здоровья которого ухудшается, заявил, что медицинский персонал пенитенциарного учреждения не оказал ему помощи.

Ярошенко не исключает, что у него произошёл микроинсульт.

Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы. Россиянину предлагается дождаться врача в течение одной — двух недель, — сказано в заявлении дипмиссии, размещённом в социальной сети Facebook.

Сотрудники посольства назвали подобный подход неприемлемым, расценив его как «вопиющее нарушение прав человека». Дипломаты ждут незамедлительного предоставления медпомощи российскому гражданину и ответа от Госдепартамента на ноту, направленную 26 февраля.

Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся, — подчеркнули в посольстве.

Лётчика Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии и обвинили в попытке перевозки крупной партии кокаина. Россиянина затем депортировали в США, где суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.

В октябре 2019 года, как писал NEWS.ru, посольство России обратилось с очередной просьбой передать задержанного Москве, но получило формальный отказ, который дипломаты назвали «отпиской».