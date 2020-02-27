Дипломаты посольства России в Соединённых Штатах потребовали от американской стороны прекратить издевательства над отбывающим наказание в тюрьме лётчиком Константином Ярошенко. Сам осуждённый, состояние здоровья которого ухудшается, заявил, что медицинский персонал пенитенциарного учреждения не оказал ему помощи.
Ярошенко не исключает, что у него произошёл микроинсульт.
Поражает, что в этих условиях неоднократные обращения попросту проигнорированы. Россиянину предлагается дождаться врача в течение одной — двух недель, — сказано в заявлении дипмиссии, размещённом в социальной сети Facebook.
Сотрудники посольства назвали подобный подход неприемлемым, расценив его как «вопиющее нарушение прав человека». Дипломаты ждут незамедлительного предоставления медпомощи российскому гражданину и ответа от Госдепартамента на ноту, направленную 26 февраля.
Разочаровывает глухое молчание правозащитных организаций. Мы просили помощи и поддержки. Никто не откликнулся, — подчеркнули в посольстве.
Лётчика Константина Ярошенко арестовали в 2010 году в Либерии и обвинили в попытке перевозки крупной партии кокаина. Россиянина затем депортировали в США, где суд приговорил его к 20 годам тюрьмы.
В октябре 2019 года, как писал NEWS.ru, посольство России обратилось с очередной просьбой передать задержанного Москве, но получило формальный отказ, который дипломаты назвали «отпиской».
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