https://static.news.ru/photo/ed36ab90-a8c0-11e9-8739-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Bureau of Prisons/Agencia Federal de Prisiones

Осуждённая в США за похищение собственных детей россиянка Богдана Осипова доставлена 17 июля в тюрьму города Данбери для отбывания основного срока заключения.

Да, она уже в Данбери и у неё даже была возможность кратко переговорить с сыном Иеном по телефону, - рассказала ТАСС мать осужденной Юлиана Филипюк.

По данным американского бюро тюрем, освобождение Богданы Осиповы намечено на 15 сентября 2023 года.

Как ранее сообщал News.ru, федеральный окружной суд американского штата Канзас вынес приговор россиянке Богдане Осиповой по делу о похищении собственных детей и вымогательстве. Присяжные сочли, что женщина незаконно вывезла своих троих детей от брака с американцем Брайаном Мобли из США в Россию и требовала от мужа выплаты алиментов. Судья отказался принять заявление россиянки о насилии со стороны мужа, заявив, что она не предоставила соответствующих доказательств.

МИД РФ потребовал освобождения Осиповой. При этом официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что американские власти готовы освободить её, но только при условии, что она вернёт детей отцу.