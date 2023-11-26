Осужденный за убийство афроамериканца в США полицейский умер Осужденный за убийство афроамериканца Флойда экс-полицейский Шовин скончался

Фото: Darnella Frazier/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дерек Шовин

В американской тюрьме умер бывший полицейский Дерек Шовин, который отбывал 22-летний срок за убийство афроамериканца Джорджа Флойда, сообщает в соцсети Twitter (X) Тусонскиий медицинский центр, где ему оказывали помощь после ранения. Днями ранее Шовина в тюрьме ударили ножом, после чего его госпитализировали. Экс-полицейский скончался в больнице, отбыв в заключении два года и пять месяцев от назначенного срока.

Летом 2021 года Шовин был приговорен к 22,5 года за убийство Флойда — при задержании полицейский применил удушающий прием. Из-за этого события по всей стране вспыхнули протесты и массовые беспорядки. Протестные акции проходили под лозунгом Black Lives Matter. Медэксперты позднее установили, что Флойд скончался не от травм при задержании, а от передозировки наркотиками.

24 ноября издание Associated Press сообщило, что Шовина атаковали в тюрьме ножом. Эту информацию подтвердило Федеральное бюро тюрем США, однако имя атаковавшего раскрывать не стало. По предварительным данным, экс-полицейского пытались зарезать афроамериканцы. Заключенного сразу же госпитализировали. Адвокаты также требовали для Шовина отдельной камеры, однако в этом им было отказано.