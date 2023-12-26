Осужденный в России за шпионаж американец обратился к Байдену CBS News: Уилан потребовал от Байдена больше действий ради своего освобождения

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Пол Уилан

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан заявил в интервью вашингтонскому отделению телеканала CBS News, что президент США Джо Байден не делает все возможное ради его освобождения. Заключенный сказал, что верит, что нынешний глава Белого дома может вернуть его на родину.

Господин президент, вы обещали вернуть меня домой. Я пока здесь. Должно быть что-то еще, что вы можете сделать, чтобы обеспечить мое освобождение, — заявил Уилан.

В декабре он обвинил американские власти в том, что они его бросили и предали. По мнению американца, США уже несколько раз могли его обменять. Всю ситуацию он назвал «серьезным предательством» со стороны Вашингтона. По словам Уилана, администрация Дональда Трампа последовательно отказывалась обменивать его на Виктора Бута. В итоге в декабре 2022 года Бута, после 14 лет в американской тюрьме, обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

Ветерана морской пехоты США Пола Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года. По версии российского следствия, при себе у него была флешка с материалами, составляющими гостайну. В июне 2020 года его приговорили к 16 годам строгого режима по делу о шпионаже. В Кремле не стали комментировать ситуацию с обменом заключенного американца, так как Москва не обсуждает публично этот процесс.