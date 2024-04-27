Остин подтвердил намерения заказать для Украины новые вооружения на $6 млрд

Фото: Boris Roessler/dpa/Global Look Press

США планируют заказать для Украины новые вооружения на $6 млрд, подтвердил шеф Пентагона Ллойд Остин. По его словам, это даст Киеву возможности.

Я также рад объявить сегодня о выделении дополнительных 6 миллиардов долларов в рамках нашей инициативы содействия безопасности Украины (USAI), которые позволят нам закупить новые возможности для Украины у американской промышленности, — сказал он.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты на текущий период не имеют свободных ЗРК Patriot для поставки на Украину. Эти комплексы сейчас развернуты по всему миру для защиты воинского контингента страны, уточнил он. При этом Вашингтон намерен найти альтернативные варианты помощи Украине. В частности, США планирует убеждать партнеров в Европе и других регионах мира поставить Киеву системы ПВО, констатировал советник по национальной безопасности.

До этого премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис информировал, что страна не будет передавать Украине зенитные ракетные комплексы, такие как американские Patriot или российские С-300. Афины и дальше будут помогать Киеву, однако не собираются наносить ущерб собственному оборонному комплексу, обратил внимание политик.