«Оставят нас позади»: в США оценили слова Байдена о «диктаторе» Цзиньпине Расмуссен: Байден словами про диктатора нивелировал итог встречи с Цзиньпином

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Риторика Вашингтона должна сбавлять напряженность в политическом пространстве, а не наращивать ее, заявил РИА Новости отставной подполковник армии США и бывший вице-президент Евразийского фонда Эрл Расмуссен. Аналитик пояснил, что высказывание президента США Джо Байдена о «диктаторе», коим, по его мнению, является председатель КНР Си Цзиньпин, сводит на нет успех саммита с китайским лидером. Кроме того, отметил эксперт, мир не потерпит таких выпадов — другие страны попросту оставят США позади.

Наша политика и риторика продолжают способствовать росту напряженности, а не ее снижению <...> Весь мир двинется вперед, оставив позади США и их ближайших союзников, — резюмировал Расмуссен.

Ранее Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором спустя несколько часов после рукопожатия на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Это слово прозвучало далеко не в первый раз: до этого Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором», поскольку глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар, который находился над территорией Соединенных Штатов. Тогда заявление тоже прозвучало сразу после попытки снизить напряженность в отношениях двух стран — поездки госсекретаря США Блинкена в Китай.