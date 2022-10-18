«Остановите глупца»: в США политику Байдена описали в двух словах Обозреватель Fox News описал политику Байдена фразой «Остановите глупца»

Фото: Sean Kilpatrick/STRSKP/Global Look Press

Республиканцы должны выиграть промежуточные выборы в США из-за политических провалов, которые допустила администрация президента Джо Байдена. После этого последует пересмотр многих политических вопросов, остающихся на повестке дня, заявил обозреватель Энди Паздер в статье, опубликованной Fox News.

Для республиканцев сегодня более подходящим лозунгом кампании было бы «Остановите глупца (англ. Stop the Stupid — NEWS.ru)», учитывая кризисы, которые президент Джо Байден и его союзники-демократы в конгрессе вызвали, усилили или не смогли решить — от рецессии до инфляции, дефицита энергии, открытых границ, разгула преступности и угрозы Армагеддона, — подчеркнул автор публикации.

Он напомнил, что многочисленные опросы общественного мнения говорят о легкой победе республиканцев на промежуточных выборах, что позволит им вернуть контроль над палатой представителей. Это ознаменует «начало конца катастрофического президентства Байдена», указал Паздер.

По его мнению, такой исход выборов даст возможность Республиканской партии заложить основу для серьезных законодательных достижений и ускоренного экономического роста.

Кроме того, уверен Паздер, республиканцы смогут использовать новые полномочия, чтобы привлечь к ответственности администрацию Байдена.

Серьезно, двух лет наблюдения за стремительным падением наших доходов, богатства, безопасности и защищенности вполне достаточно, — отметил обозреватель.

При победе республиканцев в ноябре они смогут взять под контроль повестку дня, попытаются вернуть США на истинный путь, заключил Паздер.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на американские СМИ заявил, что представители республиканской партии в палате представителей США обсуждают возможность запуска импичмента Джо Байдена. В газете отметили, что некоторые республиканцы настроены на то, чтобы превратить последние два года руководства Байдена в «ночной кошмар».