Основательницу медицинского стартапа Theranos могут посадить на 15 лет The Hill: прокурор запросил 15 лет тюрьмы для основательницы Theranos Элизабет Холмс

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В США прокурор попросил 15 лет тюремного заключения для основательницы обанкротившегося медицинского стартапа Theranos Элизабет Холмс. Ранее присяжные признали ее виновной в обмане инвесторов. Также прокурор призвал суд назначить Холмс штраф в размере $800 млн. Об это пишет издание The Hill.

Присяжные в начале 2022 года признали 38-летнюю Элизабет Холмс виновной по трем пунктам обвинения, связанного с обманом инвесторов и по одному пункту сговора.

Холмс является основаетльницей стартапа Theranos. Его целью заявлялось создание миниатюрной лаборатории для анализов крови. Предплагалось, что кровь будет браться не из вены, как это в настоящее время предусмотрено медицинскими стандартами США, а из пальца, что сделает процедуру менее болезненной. Также создатели уверяли, что анализ будет проводиться в ускоренные сроки по бльшому числу параметров. Этот фактор обещал устроить революцию в диагностике значительного количества заболеваний.

В дальнейшем газета The Wall Street Journal выступила с серией журналистских расследований, доказывающих, что методы компании не работали, а при демонстрации результатов использовались технологии других компаний.

В конце мая 2017 года Theranos выплатил штраф по иску властей Аризоны, в марте 2018 года иск о мошенничестве в отношении руководства компании был видвинут комиссией по цнным бумагам США. В результате Холмс сумела урегулировать ситуацию, заплатив штраф $500 тысяч и вернув 19 млн акций компании. Также она соглаилась в течение дсяти лет не занимать посты в публичных компаниях. В том же году компания объявила о закрытии.

При этом прокуроры выдвинули против Холмс и ее заместителя рамеша Балвани обвинения в сговоре с целью мошенничества, в рамках кторого они, предположительно, обмаули инвестороы на $700 млн, бещая нереализуемые достижения. При этом защита настаивала, что Холмс искренне верила в успех проекта, при этом находясь под психологическим давлением своего бойфренда и заместителя Балвани. В результате краха стартапа инвесторы потеряли по меньшей мере $1 млрд.