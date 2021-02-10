Основатель журнала для мужчин Ларри Флинт умер в США

https://static.news.ru/photo/3ea8b4a8-6c0d-11eb-8c39-96000091f725_660.jpg Ларри Флинт Фото: ru.wikipedia.org/Toglenn - собственная работа, CC BY-SA 3.0,

Основатель мужского журнала Hustler Ларри Флинт умер в возрасте 78 лет в США. Он известен тем, что в 2017 году объявил вознаграждение в $10 млн тому, кто предоставит материалы для импичмента Трампа.

Флинт с 1978 года был парализован ниже пояса после попытки покушения на него. Он умер от сердечной недостаточности у себя дома в Лос-Анджелесе, пишет издание TMZ со ссылкой на представителей семьи издателя.

Ларри Флинт опубликовал первый номер своего журнала для взрослых в 1974 году. В 1976 году он основал компанию Larry Flynt Publications, которая не раз участвовала в юридических спорах с противниками порнографии. В 1978 году на медиамагната напал преступник Джозеф Франклин, он выстрелил в издателя, после чего Флинт навсегда стал инвалидом и передвигался только в коляске.

Преступник мотивировал нападение тем, что Флинт в своём журнале пропагандировал межрасовые сексуальные отношения.

В 1996 году вышел знаменитый фильм «Народ против Ларри Флинта». В том же году издатель опубликовал свою автобиографию. В 2001 году его состояние оценивалось в $400 млн.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стилист Александр Шевчук, работавший с Аллой Пугачёвой, Лаймой Вайкуле и многими другими звёздами, скончался в конце января. Прощание с ним прошло в Москве, но захоронить прах стилиста его родственники решили на Украине.