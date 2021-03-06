Основатель McAfee стал обвиняемым по делу о мошенничестве

https://static.news.ru/photo/b8e4f402-7e82-11eb-bca4-96000091f725_660.jpg Фото: Joan Cros/Global Look Press

Основателя компании McAfee Джона Макафи обвинили в мошенничестве и отмывании денег. Кроме него по этому же делу обвиняемым проходит исполнительный советник криптовалютного направления Джимми Гейл Уотсон-младший. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили представители американского Министерства юстиции.

Исходя из обвинений, Макафи и Уостон использовали мошеннические схемы и получили от инвесторов свыше 13 млн долларов. В рамках одной из махинаций фигуранты дела вместе с подельниками получили альткоины. После этого они в социальных сетях сообщили инвесторам, насколько выгодно приобретение этой криптовалюты. Затем мошенники дождались скачка, «слили» альткоины и получили более двух млн долларов.

Вторая схема строилась на рекламе первичного размещения токенов (ICO) стартапов в твиттере за вознаграждение от этих компаний. Инвесторы были не в курсе этих действий. Предположительно, злоумышленники заработали свыше 11 млн долларов, сообщается на сайте Минюста.

Уотсона арестовали в Техасе. Макафи был задержан в аэропорту Барселоны по обвинению в уклонении от уплаты налогов в США в период с 2014 по 2018 год. В настоящий момент предполагаемый мошенник ожидает экстрадиции.

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