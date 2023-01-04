Основатель криптобиржи FTX заявил о своей невиновности в суде CNN: основатель криптобиржи FTX Бэнкман-Фрид не признал вину в мошенничестве в суде

Фото: Silas Stein / dpa / Global Look Press

Основатель и бывший владелец криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид не признал вину ни по одному из восьми пунктов обвинения в федеральном суде Нью-Йорка, сообщает CNN. Против Бэнкмана-Фрида выдвинули обвинения в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Ему может грозить срок до 115 лет.

Бэнкмана-Фрида обвиняют в сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. По информации прокуратуры Нью-Йорка, основатель FTX жертвовал деньги обеим партиям, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения, — сказано в публикации.

По информации издания, судья Льюис Каплан назначил дату начала рассмотрения дела по существу на 2 октября.

Ранее стало известно, что бывшего миллиардера и основателя криптобиржи FTX Group Бэнкмана-Фрида задержали по запросу США на Багамах. 11 ноября FTX Group подала документы для объявления о банкротстве, глава компании тогда же объявил о своем уходе в отставку. FTX, ее аффилированный криптоторговый фонд Alameda Research и около 130 других компаний начали добровольную процедуру банкротства в штате Делавэр.