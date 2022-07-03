Основатель Amazon упрекнул Байдена за призывы снизить цены на бензин Основатель Amazon Безос раскритиковал Байдена за призыв снизить цены на бензин

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призыв президента США Джо Байдена с требованием к владельцам американских автозаправок (АЗС) снизить цены на бензин можно понимать как заблуждение, либо «полное непонимание базовой динамики рынка». С таким заявлением в Twitter выступил основатель Amazon Джефф Безос. Ранее Байден призвал снизить цену на топливо, «чтобы она соответствовала цене», которую владельцы АЗС платят за продукт.

Ой. Инфляция слишком важная проблема, чтобы Белый дом продолжал делать подобные заявления, — написал предприниматель.

До этого пользователи Twitter высмеяли пост президента США Джо Байдена, в котором он потребовал от владельцев АЗС снизить цены на топливо. Хозяин Белого дома аргументировал свой призыв тем, что сейчас время «глобальных рисков».

Ранее конгрессмен Майк Уолтц заявил, что граждане США не верят рассказам президента Джо Байдена о том, что взлет инфляции в стране спровоцировала Россия. Нынешняя стратегия демократов заключается в том, чтобы обвинить президента, отметил политик.