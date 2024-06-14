«Ослабленные лидеры»: в США высказались по поводу встречи G7 NYT: ослабленные лидеры Запада на встрече G7 будут обсуждать неуправляемый мир

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Ослабленные лидеры Запада, и без того политически истощенные своими внутренними проблемами, собрались на встрече лидеров G7 в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир, пишет издание New York Times. По мнению аналитиков, почти все участники, за исключением лидера Италии Джорджи Мелони, прибывают на встречу либо в тяжелом положении, либо в боевой готовности, что говорит о потрясениях, обрушившихся на Запад.

Ослабленные лидеры Запада собираются в Италии, чтобы обсудить неуправляемый мир, — резюмировали авторы.

Ранее политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич заявил, что участники саммита G7 в Италии обсудят три важные темы. Первая — они попытаются договориться о плане по использованию ценных бумаг в качестве обеспечения кредита в $50 млрд, которые Вашингтон намерен передать Киеву. Второй темой станет президент Украины Владимир Зеленский, которого попытаются уговорить отказаться от прежде оглашенных принципов в переговорах с Россией и убедить запустить процедуры по мирному урегулированию боевых действий с Москвой. Третий вопрос — альтернативный мирный план по Украине, так как параллельно с инициативами Запада существует китайско-бразильский меморандум из шести пунктов, к которому некоторое время назад примкнула Турция, заключил специалист.

Газета Politico также высказалась по поводу саммита Группы семи, который проходит в Италии. Авторы заметили, что это будет встреча слабых лидеров. По словам бывшего посла США при НАТО Иво Даалдера, участвовать в ней будут «шесть хромых уток и премьер-министр Италии Джорджа Мелони».