Оскароносная актриса рассказала, кто виноват в украинском конфликте Актриса Сьюзан Сарадон обвинила НАТО в украинском конфликте

Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сьюзан Сарадон

НАТО вышла из-под контроля, что привело к началу украинского конфликта, заявила в интервью изданию Il Messaggero обладательница «Оскара», американская актриса Сьюзан Сарадон. По ее словам, своим желанием ослабить Россию Альянс пугает всех американцев.

Подчеркиваю, что я пацифистка, но НАТО вышла из-под контроля, хотя должна была бы начать дипломатические переговоры, — отметила Сарадон.

Остановить украинский конфликт способна лишь дипломатия, добавила она. По словам актрисы, у нее «разрывается сердце» от событий в стране, которые затронули и жителей России, и жителей Украины.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия готова к переговорам с США по украинскому конфликту. По его словам, Москва ждет, пока Вашингтон и НАТО изъявят желание приступить к диалогу.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что все противоречия, связанные с украинским конфликтом, должны решаться путем переговоров. По его словам, от диалога отказываются страны НАТО и Киев. Основной конфликта, напомнил глава государства, являются угрозы безопасности России со стороны Соединенных Штатов и Альянса.