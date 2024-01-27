«Оружие массового разрушения»: Трамп высказался о кризисе на границе Трамп сравнил ситуацию на границе США с оружием массового разрушения

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Ситуация на границе с Мексикой стала оружием массового разрушения, написал в своей соцсети Truth Social бывший президент США Дональд Трамп. По его словам, нынешнее положение вещей на границе — «худшее в истории».

Наша граница стала оружием нашего массового разрушения, — написал Трамп.

Напомним, губернатор Техаса Грег Эбботт заявил о готовности к конфликту с федеральными властями по вопросу охраны границ штата от нелегальных мигрантов. По его словам, даже в таком случае местные власти продолжат работу над возведением барьеров. Губернатор выразил надежду, что разногласия прекратятся, когда к власти после выборов придет новый президент США, который ужесточит иммиграционные законы для всей страны.

До этого власти США потребовали от штата Техас до конца пятницы допустить федеральных агентов к участку границы с Мексикой для демонтажа заграждений. В Министерстве внутренней безопасности страны уточнили, что им нужен доступ в зону парка Шелби, которому сейчас препятствует Техас. При этом ведомство не уточнило, какие меры будут приняты при неисполнении предписания.

Между тем решение о возможном выходе Техаса из состава США рассчитано на активизацию внутриполитического торга, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, данная процедура достаточно сложная и предусматривает целый ряд этапов.