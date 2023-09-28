Оружие для Украины могло стать яблоком раздора Госдепа и Пентагона Politico: Госдеп и Пентагон расходятся во мнениях по оружию для Украины

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдепартамент США и Пентагон расходятся во мнении относительно поставок оружия Украине, сообщает Politico со ссылкой на источники. Собеседники газеты утверждают, что в первом ведомстве активно изучают варианты военной помощи. а во втором — подходят к вопросу осторожно, учитывая угрозы расширения конфликта.

Высокопоставленный представитель администрации указал на то, что государственный департамент и Пентагон движутся с разными скоростями, основанными на различающихся точках зрения, — сказано в публикации.

Собеседник газеты добавил, что в министерстве могут сказать, что им необходимо взвесить все «за» и «против» каждого шага по вооружениям. Это объясняется тем, что вся ответственность за поставки ляжет на Пентагон, объяснил источник.

Ранее заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений Уильям Лаплант заявил, что возможное прекращение финансирования американского правительства повлияет на испытания оружия Вооруженных сил Украины. По его словам, без договоренностей тесты не состоятся.

Недавно стало известно, что около 30 членов Республиканской партии США отклонили запрос Белого дома на выделение нового пакета помощи Украине. По словам политиков, они выступают против дополнительных расходов на военный конфликт. Кроме того, республиканцы недовольны отсутствием каких-либо объяснений со стороны правительства США о конечной цели выделения помощи Киеву.