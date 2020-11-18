Организации из Ирана, Турции и Германии попали под санкции США

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Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп отменил поездку в поместье Мар-а-Лаго во Флориде на День благодарения из-за загруженного рабочего графика, заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. По её словам, лидер встретит праздник в официальной резиденции в Вашингтоне.

Чиновницу попросили ответить на публикации в СМИ об изменениях планов руководителя государства и его супруги Мелании. Президент [США Дональд Трамп] напряжённо работает над тем, что касается коронавируса и других вопросов,...