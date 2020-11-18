Организации из Ирана, Турции и Германии попали под санкции США

Соединённые Штаты внесли в санкционные списки девять граждан Ирана, 47 иранских организаций и по одной турецкой и германской организации.
Сегодня Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США предпринял действия против ключевой сети поддержки верховного лидера Ирана, Мостазафанского фонда исламской революции, — говорится в сообщении минфина США.
Ранее NEWS.ru писал, что Министерство финансов США расширило санкционные списки по специальному административному району КНР Гонконгу и Сирийской Арабской Республике.
В обновлённый список вошли Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, Силы национальной обороны, 11 организаций, а также шесть сирийских граждан и два гражданина Ливана.