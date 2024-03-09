Орбан попросил Трампа вернуть Америке былое величие

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил экс-президента США Дональда Трампа сделать Америку вновь великой. Они провели встречу в поместье бывшего американского лидера Мар-а-Лаго в штате Флорида, после чего венгерский политик поделился в соцсетях Facebook (деятельность в РФ запрещена) памятным снимком и повторил предвыборный лозунг без пяти минут кандидата Республиканской партии на ноябрьских выборах.

Сделайте Америку вновь великой, господин президент! — написал Орбан под фотографией с Трампом на ступенях его особняка.

Орбан также сопроводил снимок с Трампом подписью «Миротворцы». При этом, отправляясь в поездку в США, он заявлял, что намерен обсудить с экс-президентом пути мирного урегулирования украинского конфликта.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Будапешт видит Трампа, вновь претендующего на пост президента в своей стране, единственным человеком, который может добиться мира на Украине. Уточняется, что именно поэтому Орбан обсудил во Флориде с Трампом вопрос мирного урегулирования конфликта Киева и Москвы, а также в восточной части Европы. Судя по опыту предыдущих лет, во время правления Трампа американо-венгерские отношения находились на абсолютно высоком уровне, кроме того, при нем не было крупных глобальных войн, подчеркнул Сийярто.