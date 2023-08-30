Опубликованы фото с пойманным в Миссисипи аллигатором весом 364 кг

Фото: mdwfp.com

Аллигатор длиной более четырех метров был пойман и убит в американском штате Миссисипи, сообщает издание ABC News. Четыре охотника боролись с ним в течение семи часов. Животное весом 364 кг было поймано на реке Язу в день открытия сезона охоты на аллигаторов 2023 года.

Мы подцепляли его восемь или девять раз, и он продолжал срываться. Он падал, садился, а затем взлетал. Он продолжал ходить под бревнами. Он знал, что делал. Самое безумное, что он оставался на том же месте, — рассказал один из охотников Хантер Дональд Вудс.

Департамент дикой природы, рыболовства и парков штата Миссисипи подтвердил, что длина аллигатора — 4,3 м, обхват брюха —1,6 м, а обхват хвоста —1,18 м.

Ранее сообщалось, что в Индонезии женщина чудом выжила, проведя 90 минут в пасти крокодила. 38-летняя Фальмира де Хесус собирала воду из неглубокого ручья, в этот момент на нее напал хищник. Он ухватился за ее ногу и потащил в воду. Женщина рассказала, что позвала на помощь людей, работавших на плантации неподалеку. Они попытались отбить от нее хищника, однако крокодил держал Фальмиру. Спустя время крокодил отпустил женщину, ее доставили в больницу.