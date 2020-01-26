https://static.news.ru/photo/d9911a2a-4006-11ea-aec4-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Об отношениях Москвы и Киева глава Белого дома Дональд Трамп решил поразмыслить во время ужина в 2018 году. Ролик опубликовало агентство Associated Press.

Во время ужина Трамп поинтересовался, как долго Украина «сможет противостоять России без помощи США и призвал уволить теперь уже бывшего американского посла на Украине Мари Йованович.

Досталось и Джорджу Бушу — младшему, работу которого Трамп разнёс в пух и прах. По его словам, 43-й президент США втянул страну в войну, которая обошлась в $7 трлн. Недоумевал Трам и из-за участия Штатов в Корейской войне.

А вот работу госсекретаря Майка Помпео президент похвалил, но выразил недовольство из-за присутствия США на Ближнем Востоке.

По данным агентства, видео может сыграть роль в деле об импичменте американского лидера. Дело в том, что во время ужина якобы присутствовали соратники адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Среди них оказались украинские олигархи Лев Парнас и Игорь Фруман. Именно их, кстати, и подозревали во влиянии на избирательную кампанию в Штатах, а также в попытке оказать давление на назначение директоров «Нафтогаза».

Расследование для объявления импичмента Трампу началось осенью 2019 года. Демократическая партия обвиняет главу Белого дома в давлении на Украину, чтобы дискредитировать своего соперника на выборах 2020 года Джо Байдена.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп на странице в соцсети разместил пост, в котором выразил уверенность в том, что члены Демократической партии сами считают процедуру импичмента обманом.