Полицейский сбил курьера перед кортежем Байдена и попал на видео

Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

В Нью-Йорке 30 июня полицейский сбил велосипедиста-курьера, который пытался переехать через дорогу, перекрытую для кортежа президента США Джо Байдена. Видеозапись с инцидентом опубликовал портал CatchUp в Twitter.

На кадрах видно, как доставщик еды на велосипеде пытается пересечь дорогу перед кортежем, но навстречу ему выбегает полицейский и останавливает его. В итоге мужчина падает на дорогу и сотрудник службы безопасности помогает ему подняться.

В ноябре 2022 года на Бали полиция арестовала женщину, пытавшуюся помешать проезду кортежа Байдена, который направлялся на саммит G20. Женщина проводила одиночный пикет, развернув плакат «Остановите войну. Права человека. Мир», когда по улице проехал кортеж.

В марте 2022 года мужчина бросил стеклянную бутылку в автомобильный кортеж Байдена, проезжавший по центру Брюсселя. Известно, что мужчина находился на значительном расстоянии и не попал в машину президента. Маршрут кортежа усиленно охраняли силовики.