Опубликовано видео, где Байден снова поздоровался с пустотой

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

В Сети появилось видео, где американский президент Джо Байден вновь поздоровался с пустотой. В этот раз глава США оконфузился на церемонии подписания закона о поддержке производителей полупроводников.

Речь идёт о подписании закона о выделении поддержки в $280 млрд на развитие полупроводников в стране. Байден, выступая у Белого дома, назвал инициативу «инвестициями в Америку, которые бывают раз в поколение».

При этом конгрессмен Чак Шумер пожал руку президенту и остальным присутствующим на сцене. Но почему-то Байден сразу забыл о рукопожатии и снова протянул руку, а через какое-то время опустил её.

Отмечается, что во время выступления Байден сильно кашлял. Хозяин Белого дома прекратил соблюдать меры самоизоляции после того, как его повторный тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Подобный конфуз случился с Байденом в апреле в Сиэтле, где глава американского государства протянул руку для приветственного рукопожатия в пустоту после публичного выступления. После речи о предполагаемых реформах в стране Байден приветственно помахал залу, отдал честь, поднял вверх большой палец, а после развернулся с протянутой рукой для приветствия неизвестно кому.