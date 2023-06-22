Опубликовано последнее видео перед погружением батискафа «Титан»

Фото: Ocean Gate

Сотрудница корабля Polar Prince, оператор Эбби Джексон опубликовала видео, снятое перед погружением батискафа «Титан», принадлежащего компании OceanGate Expeditions, сообщает Daily Mail. 22-летняя девушка выложила ролик в соцсети и призвала помолиться за тех, кто потерялся в водах Атлантического океана.

Эбби Джексон, 22-летний видеооператор, нанятый компанией на борту корабля-носителя Polar Prince, поделилась коротким видео перед исчезновением судна. Пост, озаглавленный «наблюдаем, как подводная лодка опускается на „Титаник“», снимался с палубы корабля, чтобы показать «Титан» на поверхности Атлантики на некотором расстоянии, — говорится в сообщении.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

Джексон также сняла одного из пассажиров субмарины, Поля-Анри Наргеоле, получившего прозвище «мистер Титаник» за то, что 37 раз побывал на месте крушения лайнера. На опубликованных кадрах 77-летний мужчина сидит на борту надувной лодки, машет рукой и улыбается в камеру.

Об исчезновении батискафа «Титан» при экспедиции к «Титанику» в Атлантике сообщили 19 июня. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд с сыном, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле и глава компании-перевозчика Стоктон Раш.

Ранее стало известно, что, по расчетам береговой охраны, запасы кислорода на пропавшем батискафе закончились. По мнению экспертов, продлить кислород экипажу в теории могло помочь снижение частоты дыхания и уменьшение количества движений.