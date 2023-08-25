Опубликовано официальное тюремное фото Трампа Офис шерифа округа Фултон обнародовал официальное тюремное фото Трампа

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп стал первым за всю историю страны главой государства, которого сфотографировали при аресте, пишет РИА Новости. Так называемый магшот — официальное тюремное фото — распространил офис шерифа округа Фултон.

Трамп с начала года трижды проходил процедуру ареста, однако прежде его не фотографировали.

Бывший американский президент был взят под арест в тюрьме округа Фултон, куда он прибыл, чтобы сдаться властям в рамках дела о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. Арест был формальным, после чего Трампа на период рассмотрения дела в суде освободили под залог в $200 тысяч.

После того как он выбрался из тюрьмы Трамп назвал произошедшее «пародией на правосудие». По словам политика, он не сделал ничего дурного, а все возбужденные против него уголовные дела являются «вмешательством в выборы».

Ранее стало известно, что прокурор округа Фултон Фэнни Уиллис предложила начать судебный процесс по делу о вмешательстве в выборы, в рамках которого выдвинуты обвинения против Дональда Трампа, 23 октября 2023 года. Прежде предполагалось, что процесс начнется в начале марта 2024 года.