Опубликован текст резолюции об импичменте Трампа

Телеканал CNN обнародовал текст резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа. Документ, отмечается в материале, будет вынесен на рассмотрение палаты представителей.
Статья называется «Подстрекательство к мятежу».
Дональд Трамп заслуживает импичмента и суда, отстранения от должности и запрета занимать и пользоваться любой почётной должностью, доверием или заработком от [государства] Соединённых Штатов, — приводит текст материала РИА Новости.
Глава комитета внутреннего распорядка Джордж Макговерн заявил, что резолюция может быть вынесена на обсуждение палаты представителей Конгресса США 13 или 14 января.
Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.
В практическом смысле импичмент Трампа за несколько дней до прекращения его полномочий не имеет особого смысла: политик всё равно покинет Белый дом и уступит президентское кресло своему преемнику. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: отрешённый таким образом глава государства не сможет в дальнейшем претендовать ни на высший пост, ни на любую другую выборную должность.
Как сообщал NEWS.ru, ранее исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил, что президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в организации беспорядков у Капитолия 6 января.