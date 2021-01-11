Опубликован текст резолюции об импичменте Трампа

https://static.news.ru/photo/f0e557a8-5424-11eb-b64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Телеканал CNN обнародовал текст резолюции об импичменте президента США Дональда Трампа. Документ, отмечается в материале, будет вынесен на рассмотрение палаты представителей.

Статья называется «Подстрекательство к мятежу».

Дональд Трамп заслуживает импичмента и суда, отстранения от должности и запрета занимать и пользоваться любой почётной должностью, доверием или заработком от [государства] Соединённых Штатов, — приводит текст материала РИА Новости.

Глава комитета внутреннего распорядка Джордж Макговерн заявил, что резолюция может быть вынесена на обсуждение палаты представителей Конгресса США 13 или 14 января.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

В практическом смысле импичмент Трампа за несколько дней до прекращения его полномочий не имеет особого смысла: политик всё равно покинет Белый дом и уступит президентское кресло своему преемнику. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: отрешённый таким образом глава государства не сможет в дальнейшем претендовать ни на высший пост, ни на любую другую выборную должность.

Как сообщал NEWS.ru, ранее исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил , что президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в организации беспорядков у Капитолия 6 января.