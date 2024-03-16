Опубликован список выражений, которыми Байден оскорблял Путина

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

NEWS.ru составил список выражений, которыми президент США Джо Байден оскорблял российского лидера Владимира Путина. Глава Белого дома неоднократно позволял себе грубые высказывания в адрес президента РФ.

Последнее «крепкое выражение» из уст Байдена прозвучало 15 марта. Во время выступления он назвал Путина бандитом. В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные выражения не красят глав государств.

Еще одна грубость была допущена Байденом 21 февраля в ходе предвыборного мероприятия в Калифорнии. Тогда президент заявил, что США приходится постоянно беспокоиться об опасности ядерного конфликта, поскольку «есть всякие сумасшедшие <...> дети, вроде этого парня, Путина».

Ранее глава Белого дома несколько раз называл Путина диктатором. Последнее подобное заявление можно было услышать после саммита АТЭС в ноябре 2023 года. Другие случаи имели место в сентябре 2023 года и в марте 2022 года. Так, после начала СВО президент США назвал российского коллегу «смертоносным диктатором» и «чистым бандитом».

В марте 2021 года Байден сказал, что Путин не только диктатор, но и убийца. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки тогда заверила, что президент США не сожалеет о своих словах.