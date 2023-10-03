Назван самый богатый американец 2023 года Forbes: Маск вновь возглавил список самых богатых граждан США

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Илон Маск

Илон Маск возглавил список 400 богатейших людей США, передает Forbes. Американский миллиардер не уступает первенство уже второй год подряд. Издание оценило его состояние в $251 млрд, что примерно равно показателям 2022 года.

На втором месте расположился основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос, чьи активы равняются $161 млрд. Топ-3 замкнул один из создателей компании Oracle Ларри Эллисон. Его состояние оценивается в $158 млрд.

На четвертом месте - глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет и его $121 млрд, а на пятой строчке один из основателей Google Ларри Пейдж. Его состояние составляет $114 млрд. Шестую позицию занял Билл Гейтс с $111 млрд.

Суммарно состояние всех миллиардеров в списке увеличилось на $500 млрд. В список также вошли 18 новых членов.

Ранее 8-летнюю дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон Шарлотту Элизабет Диану Уэльскую признали самым богатым ребенком Великобритании. Состояние девочки оценивается в 4,43 млрд фунтов. На втором месте расположился ее брат Джордж. Предположительно, общая сумма активов мальчика составляет 2,9 млрд фунтов. При этом издание Daily Express отметило, что дети принца Гарри и Меган Маркл не попали даже в топ-10.