Опрос показал, за какую партию проголосуют американцы на выборах в конгресс Опрос ABC News и WP: большинство американцев проголосуют за республиканцев на выборах в конгресс

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Большая часть американцев готова поддержать на выборах в конгресс республиканцев, а не демократов, свидетельствуют итоги опроса, проведенного ABC News совместно с Washington Post. Если бы голосование проходило непосредственно в день социсследования, то 49% респондентов отдали бы свой голос за кандидатов от республиканской партии. За демократов проголосовали бы 48% американцев.

Согласно итогам опроса, 42% респондентов уверены в том, что республиканцы могут лучше справиться со стоящими перед Вашингтоном вызовами в ближайшие годы, чем их политические оппоненты. В демократов верят 40% респондентов.

Исследование, в котором приняли участие 1005 совершеннолетних американцев, включая 881 зарегистрированного избирателя, было проведено в период с 30 октября по 2 ноября 2022 года. Допустимая погрешность составляет четыре процентных пункта.

Ранее обозреватель Энди Паздер написал в статье, опубликованной Fox News, что республиканцы должны выиграть промежуточные выборы в США из-за политических провалов, которые допустила администрация президента Джо Байдена. По его мнению, после этого последует пересмотр многих политических вопросов, остающихся на повестке дня.