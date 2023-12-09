Названо число американцев, которым навредил Байден WSJ: 53% американцев заявили о негативном влиянии политики Байдена на их жизнь

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Более половины избирателей в США заявили, что политика действующего президента Джо Байдена негативно отразилась на их жизни, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на результаты опроса. По данным издания, политический курс нынешнего американского лидера назвали вредоносным 53% опрошенных.

О том, что уровень жизни при Байдене поменялся к лучшему, заявили 23% респондентов. В то же время «около половины» участников опроса поддержали решения, которые принимались при власти его предшественника Дональда Трампа. О том, что им навредила политика бывшего президента Соединенных Штатов, заявили 37% опрошенных.

Исследование проводилось в период с 29 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1,5 тысячи человек, статистическая погрешность — не более 2,5%, отмечается в публикации WSJ.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский конфликт оставил США ни с чем. По его словам, военные запасы Вашингтона истощены, а «война на Украине проиграна».

Также американский экономист Джеффри Сакс высказал мнение, что США дрейфуют к катастрофе. По его словам, страну медленно разрушает милитаризированная внешняя политика, которая перестала находить отклик в мире.