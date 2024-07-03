Опрос показал, кого американцы хотели бы видеть на выборах вместо Байдена CNN: у Харрис было бы больше шансов на выборах против Трампа, чем у Байдена

Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Consolidated News Photos/

Камала Харрис

Порядка 45% американских избирателей предпочли бы проголосовать на предстоящих выборах за вице-президента США Камалу Харрис, приводит телеканал CNN данные собственного опроса. Отмечается, что это несколько больше, чем тех, кто проголосовал бы за действующего президента Джо Байдена.

Так, согласно данным опроса, разрыв между кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом и Харрис составляет всего два процента (47% против 45%). В то же время разрыв между Трампом и Байденом составляет четыре процента ((47% против 43%).

Как сказано в материале, вице-президент гораздо более популярна среди женщин, чем глава государства (50% голосов за Харрис и 44% за Байдена). Также ее предпочитает больше избирателей, которые не являются сторонниками Республиканской или Демократической партий (43% против 34%). Отмечается, что среди респондентов 75% заявили, что у демократов будет больше шансов победить, если вместо Байдена будет другой кандидат.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что Камала Харрис не сменит действующего главу страны Джо Байдена на предстоящих выборах из-за опасений окружения президента об открытии уголовных дел в их отношении. Эксперт добавил, что Харрис сможет занять пост руководителя Соединенных Штатов только при сложении полномочий Байдена после победы на голосовании.