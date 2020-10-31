Опрос показал, что большинство американцев готовы проголосовать за Байдена

https://static.news.ru/photo/6753fa40-1c5b-11eb-8e8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mpi04/MediaPunch via www.imago-i/Global Look Press

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа по популярности на 10 процентных пунктов. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения.

Свой голос за Байдена готовы отдать 52% американцев, 42% поддерживают нынешнего главу Белого дома, неделю назад за Байдена готовы были проголосовать 54% избирателей, а за Трампа 42%.

Бывший вице-президент США опережает нынешнего американского лидера на шесть процентных пунктов (51% против 45%) в 12 колеблющихся штатах, где пока неизвестно, за кого проголосует большинство.

Значительную поддержку Байдену оказывают избиратели в возрасте от 18 до 34 лет, женщины, афроамериканцы и белые избиратели с высшим образованием, Трамп популярен среди белых избирателей, а также среди белых избирателей без высшего образования.

48% респондентов хотели бы отдать контроль над конгрессом демократам, а 43% республиканцам. Работу Трампа на посту президента одобряют 45%, противоположной точки зрения придерживаются 52%.

В опросе, который проходил с 29 по 31 октября, приняли участие 1 тысяча зарегистрированных избирателей. Его организовали телеканал NBC и газета The Wall Street Journal.

Как писал NEWS.ru, около 150 человек работают над передачей власти Джо Байдену в случае его победы на президентских выборах. Среди них есть и люди из команды Дональда Трампа.

Ранее нынешний глава Белого дома заявил, что его соперник планирует ввести в стране режим самоизоляции на несколько лет.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Соперники ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Трамп обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях своего оппонента.