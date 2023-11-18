Опоздавший Байден вбежал на заседание АТЭС под крики чаек Главы делегаций АТЭС полчаса ждали Байдена на последнем заседании саммита

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Главам делегаций Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пришлось ждать появления президента США Джо Байдена на заключительном заседании саммита в Сан-Франциско, сообщает РИА Новости. По информации агентства, американский лидер появился в зале под звучавшие фоном крики чаек и музыку.

В видеоролике с форума видно, как Байден трусцой бежит к своему месту. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен уже сидит за столом. Из-за опоздания американского президента заседание АТЭС началось на 30 минут позже запланированного по расписанию времени.

Ранее на саммите АТЭС в Калифорнии Байден поставил в неловкое положение главу Индонезии Джоко Видодо, внезапно протянув ему руку. Инцидент произошел после групповой фотосессии с главами делегаций. Когда участники саммита начали расходиться, американский лидер внезапно повернулся к индонезийскому коллеге и начал с ним здороваться. Произошедшее попало в объектив камер. На кадрах видно, как Видодо оборачивается к Байдену и бросает на него недоуменный взгляд.

Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Ранее во время пресс-конференции в Белом доме он запутался и поблагодарил за доставку гуманитарной помощи жителям сектора Газа не Египет, а Палестину.