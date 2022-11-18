Описано политическое будущее Пелоси Историк Ярыгин заявил, что карьера Пелоси может завершиться

Фото: Ron Adar/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Политическая карьера спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси может завершиться, заявил доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного Университета (СПбГУ) Григорий Ярыгин. В разговоре с «Лентой.ру» историк отметил, что утрата контроля над нижней палатой со стороны Демократической партии, куда входит Пелоси, не омрачит ее карьеры и станет прекрасным завершением ее политического пути.

Для Нэнси Пелоси это может быть завершением на пике, на хорошей позиции. Несмотря на то что демократы утратили контроль над нижней палатой, лично для Пелоси, которая долгое время была главой Палаты представителей, это хорошее завершение карьеры. Для политика это удачная карьера, — заявил Ярыгин.

По словам историка, отказ Пелоси от руководства над новым составом законодательного органа страны может быть связан с желанием уйти от критики на фоне возможных расследований против нее и ее семьи со стороны республиканцев. Ярыгин считает, что репутацию спикера Палаты могут подмочить инсайды, связанные с ее финансовой деятельностью.

Слухи об этом уже ходят. Ясно будет в январе, что сделают республиканцы — инициируют ли они расследование деятельности в отношении раскрытия секретной информации, в частности, финансовой информации. Вот в чем ее могут обвинить. Это может не соответствовать действительности, но может нанести вред самой партии, — пояснил доцент.

В качестве возможных объяснений ухода Пелоси с политической арены историк привел личную и институциональную мотивацию. Ярыгин предположил, что в интересах Демократической партии сделать так, «чтобы она покинула свою должность».

Американист добавил, что в данный момент в политических кругах США не идут толки о том, кто возглавит нижнюю палату парламента, «потому что это будут республиканцы», а сейчас начнется борьба за условную должность представителей меньшинства в Палате представителей.

Палату представителей возглавит, скорее всего, республиканец Кевин Маккарти, — отметил политолог. А вот кто будет возглавлять демократическое меньшинство — вопрос открытый. Я думаю, что сейчас развернется борьба за эту условную должность, — заключил эксперт.

Телеканал CNN обнародовал результаты своего прогноза по промежуточным выборам в конгресс США 17 ноября. По его данным, республиканцы набрали большинство для контроля над палатой представителей. Прогноз свидетельствует, что республиканцы набирают минимально необходимое для контроля большинство в 218 мест. Собственные подсчеты американских СМИ выражают уверенность в том, что дальнейший подсчет голосов не повлияет на расстановку сил.