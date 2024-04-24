Оператор решил засудить певицу после просмотра ее сексуальных игр

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Меган Ти Стэллион

Бывший оператор певицы Меган Ти Стэллион Эмилио Гарсия подал на артистку судебный иск, сообщает The Mirror. По данным СМИ, мужчина обвинил исполнительницу в том, что она заставляла его смотреть на сексуальные игры с другими женщинами.

Я чувствовал себя некомфортно. Я был немного заморожен, и я был шокирован, — пожаловался оператор.

Он рассказал, что во время гастролей певицы в 2022 году на Ибице он находился с ней и еще тремя женщинами в машине. Во время поездки между певицей и другой спутницей произошла интимная связь, а Гарсия не мог покинуть автомобиль на ходу и ему пришлось все наблюдать. Оператор также обвинил артистку в том, что она создала враждебную рабочую среду.

Ранее в Париже началось предварительное расследование нового дела о сексуальных домогательствах против 75-летнего французского актера Жерара Депардье. Она поступила от его бывшей ассистентки, пожелавшей остаться неизвестной.

Заявительница работала с Депардье в 2014 году. Она сказала, что актер трогал ее за ягодицы, позволял себе непристойные высказывания в ее адрес и настойчиво склонял к интимной близости. На тот момент женщине было 24 года.

Помимо этого, против Депардье выступила актриса Элен Даррас. По ее словам, артист домогался ее во время съемок в фильме «Диско» в 2007 году.