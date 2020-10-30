Оперативный центр по разработке гиперзвукового оружия создали в США

Минобороны США создало оперативный центр для ускорения работ по гиперзвуковому оружию, сообщила замглавы военного ведомства по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.
Такое заявление Лорд сделала на конференции, посвящённой перспективам разработки в Соединённых Штатах гиперзвукового оружия,
Замминистра подчеркнула, что центр создан для изучения всех аспектов разработки таких систем. По её словам, США необходимо создать более мощные средства поражения и ускорить их поставки в войска, поэтому Пентагон должен действовать быстро.
Этот оперативный центр необходим как министерству, так и оборонному комплексу для того, чтобы оценить реальные потребности промышленности в условиях, когда министерство стремится ускорить производство гиперзвуковых систем, — сказала Лорд.
Как писал NEWS.ru, глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк признал, что российское гиперзвуковое оружие, как и аналогичные вооружения соперников США, бросают вызов американским системам раннего предупреждения.