Оперативный центр по разработке гиперзвукового оружия создали в США

https://static.news.ru/photo/3c75232a-1af4-11eb-b0d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: David B. Gleason/wikipedia.org

Минобороны США создало оперативный центр для ускорения работ по гиперзвуковому оружию, сообщила замглавы военного ведомства по закупкам и обеспечению Эллен Лорд.

Такое заявление Лорд сделала на конференции, посвящённой перспективам разработки в Соединённых Штатах гиперзвукового оружия, передаёт ТАСС.

Замминистра подчеркнула, что центр создан для изучения всех аспектов разработки таких систем. По её словам, США необходимо создать более мощные средства поражения и ускорить их поставки в войска, поэтому Пентагон должен действовать быстро.

Этот оперативный центр необходим как министерству, так и оборонному комплексу для того, чтобы оценить реальные потребности промышленности в условиях, когда министерство стремится ускорить производство гиперзвуковых систем, — сказала Лорд.

Как писал NEWS.ru, глава командования Воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США (USNORTHCOM) Глен Ванхерк признал, что российское гиперзвуковое оружие, как и аналогичные вооружения соперников США, бросают вызов американским системам раннего предупреждения.