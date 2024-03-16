«Опасный выбор»: в США раскрыли план НАТО по Украине Экс-морпех США Берлетик: НАТО может компенсировать нехватку военных в ВСУ

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

НАТО придется рассмотреть вариант ввода войск на Украину для компенсации нехватки качественных подразделений в ВСУ, предположил бывший американский морпех Брайан Берлетик на своем YouTube-канале The New Atlas. По его словам, печальное положение Киева ставит Альянс перед опасным выбором.

Откуда Украина возьмет новых офицеров? <...> Этот процесс никак не ускорить. <...> Сэкономите на времени — и получите те бригады, которые украинцы использовали в контрнаступлении в прошлом году, — заявил Берлетик.

Он отметил, что проблема с нехваткой живой силы и формированием боеспособных подразделений уже не поддается исправлению. При этом Альянс оказывается на распутье, где один из вариантов предполагает признание поражения в непрямом конфликте с Россией, а второй — введение войск на Украину, считает экс-военный.

Если взглянуть на то, как плохо НАТО была подготовлена к этому конфликту, на все их ошибки, тогда обсуждение их вмешательства представляет очень большую опасность, — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала не исключать возможности отправки западных войск на Украину в долгосрочной перспективе. Глава ведомства отметила, что сейчас об этом речи не идет, однако в будущем ситуация может усугубиться.